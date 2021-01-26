В новом аэропорту Челябинска появилось «умное» пространство

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26 января 2021, 13:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой губернатора

Завершился очередной этап модернизации Челябинского международного аэропорта имени Курчатова. В результате обновления он получил ряд новых объектов, таких как информационная панель, интерактивные элементы и даже «умное» пространство в виде кинозала.

Результаты проведенных работ оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директр «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Совета директоров компании «АЕОН» Роман Троценко. Они посетили аэропорт и лично убедились в высоком качестве прошедшей реновации. Все внутреннее пространство здания теперь оформлено в стиле повествования об ученом, имя которого носит аэропорт. Теперь все пассажиры при ожидании своего рейса могут почерпнуть новую для себя информацию об авиации, энергетике и атомной промышлености. Это доступно при помощи ряда интерактивных элементов. А в кинозале можно посмотреть ролики на эту же тему. Навигация в здании работает с помощью специального приложения, в котором использовали технологию дополненной реальности. Летящий нейтрон будет указывать пассажиру путь к ядру, то есть к нужному месту, будь то выход на посадку или стойка регистрации билетов.

Алексей Текслер по этому поводу заявил: «Жители Челябинска выбрали название аэропорту, чтобы он носил имя выдающегося ученого, который не только работал в Челябинской области, но и здесь родился. В новом аэропорту на каждой стене, в каждом уголке – связь с наукой. Можно с помощью гаджета рассмотреть и изучить информацию, которая здесь буквально на каждом шагу. Мы продолжаем реновацию международного терминала, и наш аэропорт будет полноценными воздушными воротами на Южный Урал».