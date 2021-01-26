Юрист Любовь Шурыга поделилась, где можно заработать большую пенсию

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26 января 2021, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Юрист Любовь Шурыга поделилась информацией, где можно заработать большую пенсию. В настоящее время реальный способ получить достойную пенсию — трудиться на государственной гражданской службе или служить в армии, строить карьеру в Вооружённых силах.

Пенсии военных пенсинеров и госслужащих будут побольше, чем среднестатистические 15-20 тысяч рублей.

Размер пенсии расчитывается исходя из пенсионного коэффициента. Баллы начисляются гражданам за каждый год работы при определённой зарплате.

В год нельзя заработать более определённого количества пенсионных баллов, например, в 2020 году это было 9,57 балла, в 2021 году должно быть 10 баллов. Максимальный предел для такого результата - зарплата около 87 или 110 тысяч рублей пропорционально. Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. При этом зарабатыват максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. Так можно получить пенсию порядка 40 тысяч рублей.

Поэтому юрист Любовь Шурыга объяснила, что более высокую пенсию можно получить не при хорошей зарплате, при работе на определённых местах.

Пенсию за выслугу лет госслужащие могут начать получать только одновременно со страховой пенсией по старости. Если человек начал трудиться на госслужбе в 25, у него к 45 годам накопился стаж и право на «хорошую пенсию», но только право. Получит деньги он тогда, когда совсем уйдёт на пенсию.

Уйти на пенсию надо именно с госслужбы, иначе весь стаж аннулируется.

Максимальная пенсия военнослужащих — 85% от их зарплаты. Если отставник ушёл работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста там, он может получать две пенсии: обычную и военную.