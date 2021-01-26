Челябинский губернатор наградил сотрудников ДПС за спасение детей в аварии

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26 января 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер лично вручил награды двум сотрудникам ДПС, спасшим детей от ДТП. Он вручил им ведомственные награды и почетные грамоты, а также поблагодарил за храбрость.

4 января на трассе М5 легковой автомобиль выскочил на встречную полосу движения. В это же время это время ему навстречу двигался автобус с детской хоккейной командой, который сопровождал автомобиль дорожно-патрульной службы. Находившиеся в служебном автомобиле Дмитрий Шумаков и Иван Новоселов не колеблясь подставили свою машину под удар для спасения детей. Благодаря этому юные хоккеисты не пострадали. При этом в нарушившей правила движения машине погибли два человека, а третий попал в больницу.

Алексей Текслер прокомментировал прошедшее награждение: «Ребята не испугались, не свернули. Подставились под удар. Поблагодарил их за храбрость и самоотверженность. Горжусь ими».