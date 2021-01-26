Одному из настоящих создателей «Бессмертного полка» сломали руку во время задержания на акции 23 января

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26 января 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВ2

Фото: Сергей Колотовкин. Facebook

Сергей Колотовкин – известный томский журналист, ранее работавший в телекомпании ТВ2 – той самой, которую убрали из эфира из-за независимой редакционной политики. Но в первую очередь Колотовкина знают как одного из авторов и инициаторов знаменитой и любимой россиянами акции «Бессмертный полк».

В минувшую субботу, день, когда по всей стране прошли несогласованные с властями протесты, Колотовкин тоже вышел на улицы Петербурга. Его, как и тысячи других людей, задержали омоновцы.

«И вот Гостиный двор, станция метро. Было темно уже. Дочь говорит: пишут, надо расходиться не по одному — винтят, когда людей мало, — описывает происходившее журналист. — И мы уже были одной ногой в метро. 30 метров от входа. Они не подошли, они выскочили, выдернули и поволокли. Я думал, что их было двое. Потом мне рассказали, что их было шестеро. Положили у автобуса. Болевым приемом палец закрутили. И руку в этот момент, видимо, сломали, я даже не сразу понял».

Выпавший телефон поднять не дали. Затем, когда Сергея Колотовкина, заталкивали в автобус, его ударили головой о верхнюю ступеньку. Жене, которая пыталась хотя бы узнать, куда везут ее супруга, нагрубили.

Голова кровила. В отделении полиции, лишь после многочисленных просьб, мужчине вызвали скорую. Рентген показал перелом руки.«Не делайте, пожалуйста, из меня героя и борца с режимом – я человек мирный. Но не терпила», – написал позже в соцсетях автор «Бессмертного полка».