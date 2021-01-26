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Аргументы Недели Общество 13+

Пандемия условно ликвидировала один российский город

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия условно ликвидировала один российский город

В первые летние месяцы правительство планирует опубликовать данные по количеству умерших за 2020 год. Пожилых россиян скончалось на 200 тысяч человек больше, чем годом ранее. Это можно сравнить с численностью одного российского города, являющегося административным центром.

К тому же в стране произошло наложение двух абсурдных тенденций. Правительство увеличило пенсионный возраст, чтобы снизить нагрузку на пенсионную систему. При этом именно пожилые люди оказались в зоне риска заражения COVID-19. Они чаще других категорий граждан погибают от вируса. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность по итогам прошлого года увеличилась почти на 14% по отношению к 2019 году. Эксперты не исключают продолжения негативного эффекта от пандемии. Увеличение смертности позволило государству сэкономить на пенсиях 300 миллиардов рублей.

Пенсионная система страны с прошлого года от малого и среднего бизнеса стала получать меньше средств, так как предприниматели получили право начислять страховые взносы по пониженной ставке. В ПФР прогнозируют только 10% ожидаемых поступлений против прежних 22%. Также произошло заметное сокращение фонда оплаты труда, что привело к сокращению суммы страховых взносов.

ПВ

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

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