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Источник раскрыл, что новый замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев введёт новые порядки

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Источник раскрыл, что новый замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев введёт новые порядки
Сергей Зайцев, фото:prokpfo.ru

Приезда нового заместителя Генерального прокурора в Уральском федеральном округе (УрФО) Сергея Зайцева в Екатеринбурге ждут 4 - 5 февраля.  Инсайдеры раскрыли, что Зайцев немного обновит кадры в региональной прокуратуре, поставит нескольких своих людей, наведёт порядок в силовом блоке. Также от него ждут реакции на резонансные уголовные дела.

Источник URA.RU в прокуратуре сообщил, что кроме традиционной работы, один из главных силовиков округа может позволить себе работать по своим интересам, что не противоречит указаниям руководства.

3 февраля в Екатеринбург приезжает инспекция из Москвы. По сведениям информаторов, прокуратуру потрясут с точки зрения того, как организован контроль с их стороны по соблюдению законности.  Зайцев приедет под проверку.

По мнению экспертов, в Екатеринбурге темой номер один для Зайцева будет борьба с коррупцией.

Сергей Зайцев родился в 1960 году. В 1987 году окончил Казанский госуниверситет по специальности «Правоведение».

Работу в органах прокуратуры начал в 1987 году.

До 2000 работал в Татарстане. С должности заместителя прокурора Республики Татарстан был переведен в прокуратуру Чувашской Республики.
После службы прокурором Санкт-Петербурга стал в 2011 году заместителем Генерального прокурора РФ.

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