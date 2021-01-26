Источник раскрыл, что новый замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев введёт новые порядки

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26 января 2021, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Сергей Зайцев, фото:prokpfo.ru

Приезда нового заместителя Генерального прокурора в Уральском федеральном округе (УрФО) Сергея Зайцева в Екатеринбурге ждут 4 - 5 февраля. Инсайдеры раскрыли, что Зайцев немного обновит кадры в региональной прокуратуре, поставит нескольких своих людей, наведёт порядок в силовом блоке. Также от него ждут реакции на резонансные уголовные дела.

Источник URA.RU в прокуратуре сообщил, что кроме традиционной работы, один из главных силовиков округа может позволить себе работать по своим интересам, что не противоречит указаниям руководства.

3 февраля в Екатеринбург приезжает инспекция из Москвы. По сведениям информаторов, прокуратуру потрясут с точки зрения того, как организован контроль с их стороны по соблюдению законности. Зайцев приедет под проверку.

По мнению экспертов, в Екатеринбурге темой номер один для Зайцева будет борьба с коррупцией.

Сергей Зайцев родился в 1960 году. В 1987 году окончил Казанский госуниверситет по специальности «Правоведение».

Работу в органах прокуратуры начал в 1987 году.

До 2000 работал в Татарстане. С должности заместителя прокурора Республики Татарстан был переведен в прокуратуру Чувашской Республики.

После службы прокурором Санкт-Петербурга стал в 2011 году заместителем Генерального прокурора РФ.