У челябинской инфекционной больницы появится еще три корпуса

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26 января 2021, 10:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

Строительная площадка областной инфекционной больницы в Челябинске. Фото пресс-службы губернатора

В челябинской областной инфекционной больнице будет построено еще три корпуса. На данный момент активно строится вторая очередь этого важного для области медицинского объекта.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Алексей Текслер держит вопрос возведения инфекционной больницы под личным контролем. Первые пациенты смогут лечиться в новых корпусах уже весной текущего года. Сейчас в больнице 11 корпусов, в трех новых разместятся еще 54 койки. В разгар эпидемий инфекционная больница сможет принять до 280 пациентов.

В новой больнице будут соблюдены все эпидемиологические правила – выход на улицу через предбокс, прием пациентов через отдельные входы. В корпусах предусмотрено подведение кислорода. Здание будет оснащено современными системами оповещения, контроля и управления доступом.

Сейчас закладывается фундамент новых корпусов, в ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций. Выполнены работы по устройству коммуникаций: проложена большая часть теплотрассы и сети канализации.

Напомним, новая инфекционная больница в Челябинске была построена рекордно быстро – всего за 74 дня. Для ее возведения потребовалось более тысячи строителей и сто единиц техники. С 12 ноября прошлого года больница ведет прием пациентов с коронавирусной инфекций.