На что пожаловались ревизорам жители Катав-Ивановского района
26 января 2021, 09:59[ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]
Вчера, 25 января, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области провели личный прием жителей Катав-Ивановского района.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ревизорам пришло 26 граждан, которые жаловались на плохое благоустройство дворов, перебои с водой, задержки газификации.
Напомним, ранее в Катав-Ивановском районе возник конфликт между местными властями и активистом Евгением Карабановым. Чиновники не пустили его на прием к аудитору КСП, который занимался проверкой работы муниципального образования. Ветеран все же смог прорваться к ревизору, и рассказал ему о нарушениях при строительстве дамбы городского пруда.
Этот случай, как и другие факты отказа местных администраций встречаться с гражданами под предлогом сложной эпидемиологической обстановки, побудили губернатора Алексея Текслера поручить КСП проверку открытости всех органов государственной и муниципальной власти.
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