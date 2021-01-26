На что пожаловались ревизорам жители Катав-Ивановского района

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26 января 2021, 09:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Варвара Трефилова ]

На фото личный прием граждан в Катав-Ивановском районе. Предоставлено Контрольно-счетной палатой

Вчера, 25 января, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области провели личный прием жителей Катав-Ивановского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ревизорам пришло 26 граждан, которые жаловались на плохое благоустройство дворов, перебои с водой, задержки газификации.

Напомним, ранее в Катав-Ивановском районе возник конфликт между местными властями и активистом Евгением Карабановым. Чиновники не пустили его на прием к аудитору КСП, который занимался проверкой работы муниципального образования. Ветеран все же смог прорваться к ревизору, и рассказал ему о нарушениях при строительстве дамбы городского пруда.

Этот случай, как и другие факты отказа местных администраций встречаться с гражданами под предлогом сложной эпидемиологической обстановки, побудили губернатора Алексея Текслера поручить КСП проверку открытости всех органов государственной и муниципальной власти.