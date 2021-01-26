Разработчик «Новичка» решил превратить средство борьбы с проказой в лекарство от коронавируса

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26 января 2021, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить лекарство от коронавируса. Нет, изобретать велосипед никто не планирует, а лишь усовершенствовать научную разработку еще времен СССР – препарат "Диуцифон", синтезированный в 1967 году.

Изначально "Диуцифон" был предназначен для лечения проказы и использовался так до 2000-х годов. Его основным недостатком была плохая растворимость в воде и плазме крови, но теперь химик обещает это устранить.

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», - цитирует Леонида Ринка издание «Подъем».

По словам Ринка, новый препарат уже испытали на 700 пожилых пациентах-добровольцах, и не зафиксировали ни одной тяжелой стадии или смерти от коронавируса после заражения.