Годовалый сын Анастасии Решетовой поздравил маму

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25 января 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Воссоединившаяся с рэпером Тимати Анастасия Решетова показала своим подписчикам поздравление с днем рождения от годовалого сына Ратмира.

На фотографии в профиле Instagram Анастасии мальчик, одетый в официальном стиле протягивает маме кусочек торта со свечкой, чем умиляет подписчиков.

«Какой мужчина!» - комментируют пост пользователи. Напомним, что свой день рождения Анастасия Решетова отпраздновала в ОАЭ в компании Тимати, после чего объявила о воссоединении с рэпером.