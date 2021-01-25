В Краснодаре наказали гонщиков, устроивших дрифт на центральной улице города

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25 января 2021, 18:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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В ходе проведения еженедельной городской планёрки сегодня, 25 января, глава Краснодара Евгений Первышов затронул вопрос о привлечении к ответственности нарушителей ПДД на улице Красной.



Видео с дрифтующим автомобилем появилось в соцсетях на прошлой неделе. На записи видно, как иномарка со множеством нарушений движется по центральной улице кубанской столицы — Красной.



Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД по краевому центру Иван Коробченко сообщил, что личности нарушителей установили, их арестовали на 3 и 5 суток.



Мэр, в свою очередь, поручил проработать вопрос профилактики дальнейших правонарушений в центре национальных культур. “Пусть там пригласят их и пообщаются”, — уточнил глава города. А если нарушители не являются жителями Краснодара, то необходимо, по словам политика, отправить видеоролик в администрацию по месту их жительства, “чтобы там сделали выводы”.