В Челябинске обсудили обучение детей с особенностями развития

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25 января 2021, 17:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Дмитрия Куткина ("Вечерний Челябинск")

В современном обществе растет количество детей, имеющих особенности развития. Как организовать учебный процесс для них, и возможно ли это сделать на базе обычной общеобразовательной школы, обсудили во время пресс-конференции, которая прошла при медиахолдинге «Гранада Пресс».

Конференцию провели 25 января, и она собрала ряд экспертов в области детского воспитания. Директор школы №109 Светлана Аникина заявила, что такое вполне возможно. Е ё учреждение ещё полтора года назад приняло к себе сразу четверых учеников, в которые входят разные заболевания, в том числе и синдром Дауна. Преподавателям удалось наладить успешный учебный процесс, несмотря на все трудности. Это сумели сделать благодаря хорошей подготовительной работе и сильной материально-технической базе.

Такую практику одобрила член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области Елизавета Кириллова. Она заявила: «В России прекрасно развита система коррекционного образования, но будущее за инклюзией. Потому что дети с особенностями развития должны жить в обществе и иметь возможность социальной ежедневной практики». Одним из рецептов успешной социализации детей с разным уровнем развития эксперты назвали отсутствие деления на обычных и особенных.