Челябинцам рассказали о важности студенческого волонтерского движения

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения «Единой России»

Студенты-волонтеры сыграли особую роль во время пандемии коронавируса, об этом заявила Марина Поддубная, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева во время своего поздравления молодежи с Днем студента.

По её словам, наряду с такими движениями, как «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», студенты оказались на передовой позиции оказания помощи людям. Они доставляли лекарственные и продуктовые наборы, занимались автоволонтерством, работали в медицинских учреждениях и call-центрах. Партия «Единая Россия» при этом старалась облегчить самым активным ребятам их нелегкий труд, по мере сил вручая им какие-либо подарки и бонусы.

Поддубная высказала наилучшие пожелания молодежи, выразив ей наилучшие пожелания: «Учеба, а у многих и работа, отнимает время и силы, однако студенты никогда не остаются в стороне. Поздравляю вас с Днем студента и желаю удачи, энергии, легких экзаменов и ярких впечатлений!»