Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19

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25 января 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В День российского студенчества мэр Москвы Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, которые участвуют в борьбе с пандемией COVID. Встреча состоялась в резервном коронавирусном госпитале ГКБ №24, расположенном в павильоне №75 на ВДНХ.

Мэр столицы обратился к студентам с поздравительной речью:

«С праздником вас! Когда бы вы думали, что праздник будете отмечать в таких условиях на ВДНХ, но не с той целью, с которой приходят на ВДНХ обычно? ВДНХ обычно - это такой центр кипения активностей, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. Сегодня ВДНХ - один из главных центров борьбы с COVID, огромное количество реанимаций. Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень небольшое. Хотел поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем. Поблагодарить их. Просто огромное количество, десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогали тем москвичам, которые были в сложной ситуации, носили лекарства, питание, просто участвовали в их жизни, помогали пережить им этот трудный период».

Сергей Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывали помощь больным коронавирусом.

«Конечно, во многом благодаря вашим усилиям вся система здравоохранения функционирует нормально, оказывая экстренную помощь с одной стороны, с другой стороны - обеспечивая качественную и доступную помощь больным COVID», - отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса пошла на спад и в столице постепенно снимаются ограничения. Он подчеркнул, что такой успешной системы борьбы с пандемией как в Москве, нет ни в одном городе мира.

«Мы обеспечиваем полную доступность диагностики и поликлинического лечения, амбулаторного, скорой помощи и ковидных госпиталей. Именно поэтому в Москве были минимальные ограничения по сравнению с тем, что делалось в других городах мира. Сегодня можно с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Вы видите, что мы начали постепенно, шаг за шагом открывать город для нормальной жизни. Огромное спасибо. Я уверен, что вы попробовали себя на приверженность профессии и из вас будут хорошие врачи, а самое главное - замечательные люди», - отметил мэр Москвы.

По официальной информации, в период первой волны заболеваемости COVID-19 в прошлом году в больницы и поликлиники столицы пришли свыше 8 тыс. студентов и ординаторов. Осенью-зимой, во время повторного роста заболеваемости, их число возросло до 11 тыс. человек.

В настоящий момент в медучреждениях Москвы работают около 4 тыс. студентов и ординаторов. Наибольшее число студентов и ординаторов пришли работать в поликлиники столицы, нагрузка на которые в период пандемии COVID возросла во много раз. Ординаторы и студенты выпускных курсов стали участковыми врачами-терапевтами и выполняют свои обязанности наряду со своими старшими коллегами, в том числе в «ковидных» бригадах, посещающих заболевших на дому.

Студенты старших курсов работают или проходят практику в поликлиниках на должностях медицинских сестер или администраторов, в том числе в амбулаторных КТ-центрах. Второй большой отряд студентов и ординаторов работает непосредственно в «красных зонах» коронавирусных стационаров в качестве медицинских сестер и младшего медицинского персонала.