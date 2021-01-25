Жителей Крыма предупредили, что качество текущей из крана воды может ухудшиться

Вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении. Поэтому могут возникнуть проблемы, крымчан попросили не удивляться.
Директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, что предприятие постепенно переориентирует потоки воды с традиционных южных направлений на западное. «То есть у нас постоянно идут какие-то регулировки, мы ищем новые варианты. Мы не работали в этой схеме. Скважины впервые в жизни запущены», - заявил он.
Баженов также добавил, что возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременные, так и эпизодическое ухудшение качества воды, потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении.
Несмотря на это, руководство предприятия уверяет, что подаваемая крымчанам вода соответствует российским стандартам качества.
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