Жителей Крыма предупредили, что качество текущей из крана воды может ухудшиться

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25 января 2021, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: Global Look Press

Вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении. Поэтому могут возникнуть проблемы, крымчан попросили не удивляться.

Директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, что предприятие постепенно переориентирует потоки воды с традиционных южных направлений на западное. «То есть у нас постоянно идут какие-то регулировки, мы ищем новые варианты. Мы не работали в этой схеме. Скважины впервые в жизни запущены», - заявил он.

Баженов также добавил, что возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременные, так и эпизодическое ухудшение качества воды, потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении.

Несмотря на это, руководство предприятия уверяет, что подаваемая крымчанам вода соответствует российским стандартам качества.