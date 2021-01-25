«ЗА ПРАВДУ» призвала к записыванию антипротестных видео

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 14:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото взято с сайта pixabay.com

Активисты Челябинского регионального общественного движения «ЗА ПРАВДУ» призвали людей записать короткие видео, в которых будет разъяснено – почему не стоит выходить на несогласованные уличные акции. С их точки зрения подобные мероприятия не несут ничего, кроме уничтожения государственности и развала страны.

Они считают, что пропаганда сторонников Навального, которая усилилась перед протестными акциями 23 января, ведется с явным искажением фактов и манипуляцией сознания людей. Поэтому всем неравнодушным людям стоит противодействовать такой практике, вести разъяснительную работу в общественном пространстве, рассказывая о рисках подобных действий. Записанные видео необходимо выкладывать в социальных сетях, сопровождая их хэштэгом #ЯПротивНавального.

Помимо этого общественники направили официальный запрос в пресс-центр социальной сети «ВКонтакте». В нем содержится требование заблокировать группы, в которых ведется агитация к противоправным действиям.