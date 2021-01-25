В Якутске из-за 48-градусных морозов продлили дистанционное обучение для школьников
25 января 2021, 13:41[ «Аргументы Недели» ]
Дистанционное обучение для всех школьников Якутска, ранее введенное до 25 января, будет продлено еще на пять дней из-за сильных морозов в регионе.
В правительстве республики Саха (Якутия) сообщили, что онлайн обучение для школьников продлили в связи с сильными морозами, в понедельник, 25 января, температура воздуха в Якутске составляет минус 48 - минус 49 градусов.
Дистанционное обучение распространяется на учеников с 1 по 11 классы.
Сегодня в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации под руководством первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова министр ЖКХ и энергетики Дмитрий Садовников доложил, что с момента начала низких температур предприятия ЖКХ и энергетики перешли в режим повышенной готовности, во всех усилены меры ответственности персонала, организованы дежурства, обеспечен запас топлива, исправность резервных источников питания.
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