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25 января 2021, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве участок Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» закрыт на две недели, с 23 января по 7 февраля. Для пассажиров на этот период выделены бесплатные автобусы КМ.

Участок «рыжей» ветки метро закрыт из-за строительства Большой кольцевой линии. В пресс-службе столичного департамента транспорта 25 января сообщили, что пассажиропоток на станции метро «Новые Черемушки» вырос почти вдвое утром в понедельник из-за закрытия участка метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки».

По данным дептранса, пассажиропоток заметно вырос на станции «Новые Черемушки», в 1,8 раза больше, чем в прошлый понедельник. Для предотвращения скопления пассажиров открыли турникеты, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию и комфортно зайти в метро.

Бесплатные автобусы маршрута КМ работают с очень высокой загрузкой. В дептрансе напомнили, что добраться до нужного места через станции Бутовской, Серпуховско Тимирязевской и Сокольнической линий и на наземном транспорте удобнее всего.

Пассажиров попросили по возможности отказаться от поездок в час пик и призвали носить маску и перчатки в пути.