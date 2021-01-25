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Сергунина: Программа «Московский акселератор» стала лауреатом BRICS Solutions Awards

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Сергунина: Программа «Московский акселератор» стала лауреатом BRICS Solutions Awards
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что программа «Московский акселератор» стала лауреатом международного конкурса BRICS Solutions Awards.

«Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Сергунина отметила:

«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 млн руб. инвестиций»

Проект реализует столичное агентство инноваций в партнерстве с фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Предприниматели и разработчики перспективных продуктов проходят обучение в рамках тематических курсов - отраслевых треков.

Основными задачами BRICS Solutions Awards является поиск перспективных идей и социально-экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран - участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация.

НХ

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