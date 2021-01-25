Сергунина: Программа «Московский акселератор» стала лауреатом BRICS Solutions Awards

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25 января 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что программа «Московский акселератор» стала лауреатом международного конкурса BRICS Solutions Awards.

«Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

Наталья Сергунина отметила:

«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 млн руб. инвестиций»

Проект реализует столичное агентство инноваций в партнерстве с фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Проект направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Предприниматели и разработчики перспективных продуктов проходят обучение в рамках тематических курсов - отраслевых треков.

Основными задачами BRICS Solutions Awards является поиск перспективных идей и социально-экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран - участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация.