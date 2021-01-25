Онлайн-образование – взгляд изнутри. Пандемия глазами студентов

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25 января 2021, 12:15 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

Сегодня идет переформатирование привычного мира, изменения коснулись всех сфер жизни, и рынок образовательных услуг не стал исключением. С введением режима самоизоляции коренным образом изменился характер взаимодействия внутри образовательной среды. То, что высшее образование уже никогда не будет прежним после пандемии, поняли все – профессора, эксперты по образовательной политике, студенты, абитуриенты и их родители.

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий вызвало большой интерес со стороны научного сообщества. Как повлиял переход на дистант на качество образования? Как этот переход был воспринят студентами? Поиск ответов на эти вопросы и стал центральной темой серии социологических исследований, проведенных коллективом Института социологии и регионоведения ЮФУ.

Южный федеральный университет (гг. Ростов-на-Дону и Таганрог) – крупнейший научный и образовательный центр Юга России и один из ведущих университетов страны. Университет реализует образовательные программы в рамках 6 образовательных областей: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; искусство и культура.

Первая часть исследования было посвящена оценке студентами университета перехода на дистанционное обучение. Сбор информации проходил 9-14 апреля и 1-6 октября 2020 г. посредством анкетного опроса.

В ходе первого этапа анкетирования было опрошено 2 739 студентов Юга России, в рамках второго ‒ 2 390 студентов. Исследование носило характер социологической экспертизы, по его результатам были выявлены плюсы нового режима обучения и его болевые точки.

Оценивая дистанционное обучение как весной, так и осенью, студенты в целом позитивно отнеслись к новому опыту (более 70 %). В числе плюсов были выделены: экономия времени и средств на дорогу в университет, обучение в комфортной обстановке, развитие навыков самоконтроля. В числе плюсов также оказался тот факт, что учебный материал остается доступен для скачивания студентами в любое удобное время, и если в начале введения дистанта это оценили только 21,5%, то осенью - уже 44,5% респондентов.

Как весной, в начале введения дистанционного обучения, так и осенью, после практически полного семестра в онлайн-режиме, большинство опрошенных студентов (весна – 91%, осень – 85%) отметили, что переход на дистант – это вынужденная, но необходимая мера, которая позволит сдержать распространение вируса. Таким образом, когда эпидемиологическая ситуация позволит вернуться к «нормальной» жизни, большинство студентов хотели бы прийти в аудиторию. В первую очередь это связано с тем, что большинство опрошенных считают традиционные формы обучения более интересными.

В то же время треть респондентов отметили, что дистанционное образование более удачный вариант, так как дистант дает больше возможностей для получения знаний и экономит время. Проведя замеры осенью, исследователи выявили, что доля опрошенных, которые считают дистанционное образование более приемлемой формой, вырос практически на 10%, но и приверженцев традиционной формы обучения осталось не меньше– 35,1%.

Оценивая эффективность дистанционного формата обучения, исследователи предложили студентам поделиться мнением о сложностях его внедрения. Одной из самых острых проблем стало низкое качество Интернет-соединения (весной эту сложность отметили 53,7%, а осенью ‒ 49,9%). Также сложность внедрения системы дистанционного обучения, по мнению обучающихся, связана с такими факторами, как физическая усталость от постоянной работы с компьютером (весна – 47,9%, осень – 45,7%) и недостаточный уровень владения компьютером преподавателей (весна – 24,7%, осень – 26,8%).

Таким образом, переход на дистанционный режим обучения был воспринят студентами университета в целом положительно; в то же время большинство участников исследования предпочтут вернуться к традиционным формам занятий, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Как изменились привычные социальные практики студенческой молодежи в период самоизоляции

Безусловно, переход на дистанционный режим обучения стал важным, но далеко не единственным аспектом «ломки» привычной повседневности. Институт социологии и регионоведения провел социологическое исследование, в ходе которого группа студентов-добровольцев (56 человек) в течение 10 недель вели дневники самоизоляции. В этих дневниках они описывали, как проходят их дни, что нового появилось в их повседневности, от чего им пришлось отказаться. Помимо фактической информации, участники исследования старались описывать свой эмоциональный фон, сопровождающий «ломку» повседневности.

Отмечая в первые недели непривычность учебы через интернет, постепенно студенты начинают описывать эту практику как нечто обыденное. На протяжении всего периода самоизоляции изменилась и форма общения с друзьями и родственниками. Если в первые три недели участники исследования просто писали о том, что теперь они поддерживают коммуникацию с друзьями с помощью видеозвонков, то постепенно явный недостаток общения и однообразие привели к тому, что студенты стали придумывать какие-то новые формы общения: совместные просмотры фильмов через специальные программы, фотосессии через скайп, пикники по видеосвязи и т.д.

С точки зрения самоконтроля «списки дел, графики, чек-листы» стали самым популярным инструментом, чтобы сохранить свой обычный повседневный ритм жизни. Быт и социальные взаимодействия тоже регулярно отмечались респондентами, но уже с учетом предписанных карантинных мер. Например, уборка, которая, особенно в первые недели изоляции, происходила гораздо тщательнее, чем обычно. При этом запрос на безопасность проявляется не только в том, что стали дезинфицировать поверхности, но и в том, что уборка стала средством «наведения порядка в мыслях», то есть служила средством снижения стресса.

Студенты, особенно в первые несколько недель исследования, отмечали, что теперь у них появилась возможность следить за своим питанием. Они упоминали в своих дневниках, что начали питаться более регулярно, не пропускать завтрак, готовить домашнюю еду.

В поведении студентов зачастую прослеживались тактики, имеющие своей целью извлечение выгоды из ситуации сломанной реальности. Период самоизоляции стал поводом выделить время для саморазвития. В большинстве случаев практики носили характер самообразования: прохождение онлайн-курсов, изучение языков, просмотр научно-популярных фильмов, программирование и т.д. Часть студентов использовали свободное время, чтобы глубже изучить университетские курсы.

Участники проекта отмечали, что получали огромное удовольствие от общения с семьей – чаще вместе гуляли, разговаривали, играли в настольные игры, устраивали совместные просмотры фильмов.

В то же время ряд респондентов ответили, что для них плюсом стала возможность провести время наедине с собой, лучше понять себя, подумать о вещах, до которых раньше не доходило время, задуматься о правильности выбора профессии, увлечений.