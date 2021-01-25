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25 января 2021, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В России могут ввести штрафы за незаконную благотворительность. Граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги с населения для благотворительной помощи с нарушением закона.

Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

В законопроекте говорится, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе.

Председатель комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Наталья Костенко рассказала, что нередко мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе. Наказать их невозможно, так как сейчас нет соответствующего закона.

Законопроектом предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего подобное преступление, ввести штрафы от пяти тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества.