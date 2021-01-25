Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Natalya Loginova, globallookpress.com

Россияне поделились, какая сумма денег в месяц осчастливит их. Для счастья мужчинам денег надо больше, чем женщинам. Как показал опрос, запросы мужчин на 28 процентов выше, чем женщин.

Если дамам для счастья хватит 146 тысяч рублей, то мужчин осчастливит денежная сумма 187 тысяч рублей.

По данным исследования, самые высокие денежные запросы у москвичей — 220 тысяч рублей.

На втором месте — Владивосток - 200 тысяч рублей, на третьем — Ростов-на-Дону - 190 тысяч рублей. Среднестатистическому жителю Санкт-Петербурга для счастья нужно 176 тысяч рублей. В Челябинске эта сумма составляет 175 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове, Хабаровске людей порадуют по 170 тысяч рублей в месяц, - передаёт RT.

Самые низкие запросы у жителей Оренбурга — 124 тыс. рублей. Жителям Кирова необходимо 132 тыс. рублей, в Пензе участники исследования назвали сумму 136 тыс. рублей, а в Ульяновске и в Барнауле — 138 тысяч рублей.

В опросе SuperJob приняли участие 22 тысяч респондентов из всех округов России.