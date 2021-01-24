Песков: Путин 25 января, в Татьянин день, планирует пообщаться со студентами
24 января 2021, 16:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Владимир Путин 25 января, в Татьянин день, планирует пообщаться со студентами. Планы российского лидера на понедельник раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Владимир Путин, будучи главой государства, в прошлые годы в Татьянин день посещал различные вузы страны и общался со студентами в неформальной обстановке.
День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.
25 января почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2005 году по указу президента России праздник студенчества стал официальным.
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