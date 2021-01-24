Умер бывший главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов

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24 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Феликс Громов, фото с сайта Векипедия

Бывший главком ВМФ России адмирал флота Феликс Громов умер на 84-м году жизни 22 января. Представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил, что Феликс Николаевич Громов скончался на даче.

Определением места и даты похорон военачальника вместе с родственниками адмирала занималась специальная комиссия.

Громов будет похоронен во вторник, 26 января, на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Церемония прощания начнется в 11 часов.

Феликс Громов родился в 1937 году во Владивостоке. В 1959 году Громов окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова. Некоторое время служил в Ракетных войсках стратегического назначения. Затем вернулся в ВМФ и позднее служил командиром крейсеров "Дмитрий Пожарский", "Адмирал Сенявин". В 1992-1997 годах был главкомом ВМФ РФ. Звание "адмирал флота" присвоено в 1996 года. До последнего дня жизни состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.