Столичный митинг в лицах: зачем люди выходили на центральные улицы города

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24 января 2021, 15:29 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

Фото: cоцсети

23 января в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. 18 января оппозиционер был арестован на 30 дней после возвращения из Берлина. Центральные улицы города были перекрыты, а движение транспорта затруднено. О том, с какими лозунгами выступали люди во время акции протеста и для каких целей вышли на центральные улицы города в субботний день, — в материале «Аргументов недели».

На митинг желающие начали собираться примерно за два часа до начала. К 12.00 на месте также была пресса, в том числе зарубежная. До 2 часов дня по официальным данным было задержано около 40 человек.

В 14.00 Пушкинская площадь была переполнена и ограждена. В толпе виднелись плакаты разного содержания: в поддержку Навального, за освобождение всех политзаключенных, за наступление свободы в стране. «Россия будет свободный»— один из самых часто звучавших лозунгов. Символом протеста можно считать золотой ершик— тот-самый атрибут из уборной дворца в Геленджике.

Толпу митингующих в Москве можно назвать крайне разношерстной по возрастному и национальному составу: среди протестующих были граждане среднего возраста, подростки, пенсионеры. Среди иностранцев встречались немцы, американцы, которые охотно давали интервью и говорили о «незаконности отравления людей». Цели выхода на улицу с лозунгами и плакатами у всех участников тоже были разными.

«На митинг я вышла не за самого Навального, а за свободу, за честное правосудие в нашей стране. Но если бы Алексей Анатольевич избирался в Президенты, я бы проголосовала за него. Он адекватный и понимающий, а других альтернатив активных и доверяемых у нас пока в стране нет», — высказалась одна из митингующих, 22-летняя Екатерина Фролова.

Пенсионеры, в отличие от молодых людей, почти не высказывались о самой личности Навального и упоминали лишь важность сменяемость власти. «Мои внуки сейчас растут, и им совсем не с чем сравнить происходящее. Они не знают, что может быть по-другому, лучше или хуже— неважно. Главное, что ничего не меняется, и меня пугает, что альтернативы они не видели», — считает 65-летняя Нина Кошелева.

На митинг приехали не только оппозиция, но и защитники действующей власти. «Когда мы пытаемся вернуть себе суверенитет, они (прим.— власти Запада) основную атаку делают на лидера освободительного движения, как они делают по всему миру. Для этого они демонизируют лидера, лгут с помощью Навального. На митинг я пришла, чтобы рассказать детям правду. Я не хочу, чтобы уничтожили мою Родину, как было в 1991»,— заявила одна из активисток.

По данным ГУ МВД на несанкционированный митинг пришло около 4000 человек, а Reuters, ссылаясь на очевидцев, пишет о 10 тыс. митингующих на центральных улицах города.