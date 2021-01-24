Депздрав: В больницах Москвы нет пострадавших в ходе незаконных акций 23 января

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы, в столичные больницы пострадавшие во время несогласованных акций 23 января не поступали.
«23 января в результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приёмные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», - сообщает Депздрав.
Как показывает приложение «Социальный мониторинг», на Пушкинской площади 23 января находились 19 человек, зараженных коронавирусом – в отношении этих граждан зафиксированы нарушения карантина. Хотя накануне московский Роспотребнадзор предупреждал, что акции с большим скоплением людей могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.
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