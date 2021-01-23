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В Депздраве назвали количество больных COVID-19 на Пушкинской

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Депздраве назвали количество больных COVID-19 на Пушкинской
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Московский Департамент здравоохранения сообщил, что по данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19.

На данный момент в отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.

Ранее руководитель московского Роспотребнадзора сообщала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидситуации.

НХ

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