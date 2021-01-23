1090 человек задержаны на акциях протеста, 40 тысяч вышли на улицы только в Москве и сейчас толпа скандирует:«Свободу!»
23 января 2021, 16:46[ «Аргументы Недели» ]
По данным Reuters в Москве сегодня вышли на митинг не менее 40 тысяч человек. МВД называет цифру в 10 раз меньше , они насчитали - не более 4 тысяч человек. В свою очередь проект «ОВД-Инфо» сообщает, что всего по России были задержаны 1090 человек и это еще не предел.
В отделы полиции поступило указание, быстрее освобождать подъезжающие автозаки, чтобы их можно было отправлять в центр Москвы за новой партией задержанных. Ранее практика была другой - автозаки с людьми обычно подолгу стояли у отделов.
Между тем в центре Москвы толпа людей скандирует: "Свободу!"
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