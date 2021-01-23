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В Москве на несанкционированном митинге начались провокации против полиции

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на несанкционированном митинге начались провокации против полиции
Фото: соцсети

СМИ сообщают, что на Пушкинской площади в Москве со стороны участников несанкционированной акции начались провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Накануне несанкционированной акции полиция, прокуратура и городские власти неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о недопущении нарушений законов РФ.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия.

НХ

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