В Москве на несанкционированном митинге начались провокации против полиции

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

СМИ сообщают, что на Пушкинской площади в Москве со стороны участников несанкционированной акции начались провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Накануне несанкционированной акции полиция, прокуратура и городские власти неоднократно предупреждали организаторов и возможных участников о недопущении нарушений законов РФ.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия.