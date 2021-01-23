Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

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23 января 2021, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Спицин, фото: пресс-служба Московского зоопарка

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин скончался в пятницу, 22 января, в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

«Двадцать второго января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин - президент ЕАРАЗА, председатель Совета по координации деятельности зоопарков РФ, заслуженный работник культуры РСФСР и Академик РАЕН. Но главное – он был истинно "зоопарковским человеком"», - отметили в организации.

В тексте говорится, что Спицин был прагматиком, не боящимся непростых решений, тружеником, не жалеющим себя и энтузиастом, заботящимся о других. Отмечается, что в перестройку он ходил на рынок за выброшенной зеленью, поскольку фруктов и ягод для кормления животных почти не было.

«Владимир Владимирович всегда подавал личный пример – надевал телогрейку, брал инструменты и делал зоопарк лучше … Зоопарк сам подбирает своих. Отсюда или уходят сразу, или остаются навсегда», - вспоминают представители зоопарка.

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев.