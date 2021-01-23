В Крыму родителей заставляют прислать фотоотчет, где был школьник в эту субботу

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Классные руководители в крымских учебных заведениях рассылают родителям требования отчитаться, как ребенок провел эту субботу, 23 января.

Сообщения классных руководителей гласят:

«Фото каждого ребенка! Вы собираете все фото в папку, подписываете их и присылаете мне на почту. Количество фотографий должно соответствовать количеству обучающихся в классе».

«Уважаемые родители! Прошу прислать фото. В понедельник до уроков я должна отчитаться завучу по каждому ребенку. Спасибо за понимание!»

Об этом сообщают «Аргументы недели – Крым».

Сделавшие скриншоты родительских чатов боятся за судьбу своих детей и пока не называют номера школ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предупредил родителей, чтобы они не пускали несовершеннолетних на несогласованную акцию в защиту Алексея Навального в субботу, 23 января.