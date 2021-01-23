Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве

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23 января 2021, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В столице строители в течение двух-трех недель смогут на добровольной основе сделать прививку от коронавируса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам чиновника, разработка мероприятий по добровольной вакцинации сотрудников от ковида уже началась.

«Это будут мобильные центры вакцинации, которые будут выдвигаться на место нахождения наших людей, где будут выполнять необходимые мероприятия. Если попросить наших строителей перемещаться самостоятельно, то сорвем рабочий процесс и режим работы на объектах», - сообщил Бочкарев.

Он также отметил, что вакцинация - единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь - на бытовую, на экономику. «Настроены вакцинацию среди наших сотрудников начать в течение двух-трех недель», - сказал заммэра.

Вакцинировать людей планируют на объектах государственного заказа, коммерческо-инвестиционных объектах, а также среди учреждений, которые входят в состав строительного комплекса.