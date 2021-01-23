«Бойцы Прилепина» в опознавательных шарфах своей партии прибыли на Пушкинскую площадь
23 января 2021, 14:26[ «Аргументы Недели» ]
Сторонники Захара Прилепина в опознавательных шарфах своей партии «За правду» прибыли на Пушкинскую площадь.
Сначала члены партии провели инструктаж о том, как избежать задержаний в Нарышкинском сквере, а потом дружно надели маски и в сопровождении полиции направились на Пушкинскую площадь.
Как они сами объяснили корреспондентам Daily Storm, они вышли сегодня на улицу, чтобы не допустить «шабаша навальнистов в России» и «предотвратить любые действия толпы против подрыва государственного строя».
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