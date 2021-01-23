«Бойцы Прилепина» в опознавательных шарфах своей партии прибыли на Пушкинскую площадь

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сторонники Захара Прилепина в опознавательных шарфах своей партии «За правду» прибыли на Пушкинскую площадь.

Сначала члены партии провели инструктаж о том, как избежать задержаний в Нарышкинском сквере, а потом дружно надели маски и в сопровождении полиции направились на Пушкинскую площадь.

Как они сами объяснили корреспондентам Daily Storm, они вышли сегодня на улицу, чтобы не допустить «шабаша навальнистов в России» и «предотвратить любые действия толпы против подрыва государственного строя».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)