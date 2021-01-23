Экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев рассказал о системе управления российским государством

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23 января 2021, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Андрей Караулов побеседовал на своем YouTube-канале с экс-губернатором Камчатки Михаилом Машковцевым, управлявшим регионом в течение семи лет, о системе кадровых назначений в регионах России.

По словам Андрея Караулова, будущие российские мэры и губернаторы под кураторством Сергея Кириенко проходят специальное обучение в пансионате «Клязьма» и «по системе Станиславского» в «Геликон-опере», и на это выделяются миллиарды рублей.

Михаил Машковцев отметил, что главными качествами губернатора должны быть талант и чувство ответственности, и обучение для этого не требуется. Он подчеркнул, что в настоящее время губернаторов выбирает не народ – список кандидатов формируется в кабинетах власти.

«Если бы выборная система, которая действует сегодня, была тогда, когда избирали меня, меня бы ни в какие кандидаты не пропустили, потому что тогда бы барьер кандидатов создавали не губернаторы, а глядящие в рот любому начальству муниципальные депутаты. И надо было собрать их подписи, чтобы стать кандидатом. Никакой бы муниципальный депутат, за исключением 3-4 убежденных коммунистов, за меня бы не подписался, потому что им всем спокойно жить хочется, - рассказал Машковцев. – Тогда такой системы не было, я прошелся по трем тысячам квартир и собрал эти три тысячи подписей у конкретных людей. Поэтому сейчас выбирают не люди».

По мнению бывшего губернатора Камчатки, между теми несколькими кандидатами, которые проходят муниципальный фильтр, разницы нет.

«Разница – не между людьми, а их взглядами на социальное устройство общества. Вариантов всего два: общество это – либо социалистическое, либо капиталистическое, губернатор либо сторонник социализма, либо сторонник капитализма, - отметил Машковцев. – Я перед выборами говорил, что не собираюсь строить социализм в отдельно взятой области - это невозможно, но в рамках действующих федеральных капиталистических законов, я буду работать так, чтобы использовать их на благо людей, на благо укрепления социалистических элементов экономики и для подавления капиталистических.

Этим я занимался с первого дня. Поэтому полетели к чертовой матери крупные рыбные генералы, получили возможность хорошо работать мелкие рыбопромысловые предприятия – и люди зарабатывали, и рыбу давали потребителям, получили возможность работать мелкие предприятия легкой промышленности и были закрыты раздутые до неприличия два камчатских завода».

Михаил Машковцев считает, что нынешняя система управления российским государством «абсолютно никуда не годится, потому что каждый сам по себе – каждый маленький царек на своем месте». По его мнению, у существующей системы будущего нет, поскольку на руководящие посты продолжают приходить сторонники капиталистической экономики.