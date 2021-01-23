Полиция задерживает людей прямо у метро. Чем больше арестуют сейчас, тем меньше участников будет на несогласованной акции

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве начались массовые задержания — людей отлавливают сразу на выходе из метро. Несогласованная акция назначена на 14 часов, но полиция, видимо, решила, что чем больше задержат участников сейчас, тем меньше их доберется на Пушкинскую площадь.

Уже арестованы больше 30 человек, сообщает канал «АвтозакLive». В Санкт-Петербурге то же самое - начались задержания. СМИ сообщают, что один автобус уже «укомплектован». Полиция без разбора задерживает журналистов - блогер Илья Варламов "препровожден к автозаку для выяснения обстоятельств". Он пришёл освещать митинг на Пушкинской.

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