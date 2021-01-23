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Майор Курской полиции записал ролик в поддержку Навального и всех политзаключенных. Уже бывший майор

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Майор Курской полиции записал ролик в поддержку Навального и всех политзаключенных. Уже бывший майор
Фото: соцсети

Майор полиции из Курска Руслан Агибалов записал видеоролик в поддержку Навального и политзаключённых. По словам полицейского, больше всего он переживает, что его дети вырастут в стране, где несогласие с действующей властью может стать поводом для убийства или сфабрикованного уголовного дела.

Многие пользователи сети подумали, что это фейк, но мужчина действительно рабтает в УВД Курска. «Он участковый на Клыкова», - пишут пользователи Рунета. Правда, уже бывший.

«Если честно сам удивлен такой оперативности. С 18.30 в тот же день, как опубликовал видео, находился в ОСБ г. Курска и ровно в 2 ночи ознакомили с увольнением», - написал Агибалов в сети.

БИ

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