Как полиция Москвы подготовилась к несанкционированной акции протеста - спецполк ГУ МВД разделили на три рабочие группы

Аргументы Недели → Общество 13+

23 января 2021, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Как полиция Москвы подготовилась к несанкционированной акции протеста – предполагается, что одной из сдерживающих структур сегодня будет спецполк ГУ МВД по Москве. Его сотрудников разделили на три группы:

1. Группа «Патруль» – эти сотрудники будут постоянно перемещаться по местам массового скопления людей и сигнализировать остальным полицейским о возможных нарушениях порядка, либо необходимости усиления в определённых точках.

2. Группа «Цепочка» – эти бойцы будут, сцепившись между собой в шеренгу, «двигать» протестующих.

3. Группа «Задержание»: эти полицейские будут оперативно выдвигаться на указанные им точки и задерживать протестующих, которых им будут указывать руководители, либо сотрудники из группы патрулирования

Как отмечают источники «Базы», всем сотрудникам дано указание работать максимально плотно, то есть задерживать как можно большее количество людей. Помимо спецполка, на акции будут работать и сотрудники УГИБДД по Москве. Дорожных полицейских в полном составе вывели на работу, несмотря на выходной день.

Особое внимание гаишников будет обращено на ситуацию в центре города. Одна из задач – не позволить протестующим выходить на проезжую часть и перекрывать движение транспорта.

В отделах полиции дополнительно усилены группы разбора правонарушений – в них в обязательном порядке включили сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Весь состав на работу выводить не стали, но обязали быть «на телефоне» – на случай массовых задержаний.