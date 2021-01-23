Журналист Юрий Дудь пришел на митинг во Владивостоке. Местные СМИ пишут, что на улицах сейчас больше 4 тысяч человек
23 января 2021, 10:01[ «Аргументы Недели» ]
Журналист Юрий Дудь пришёл на несогласованную с властями акцию во Владивостоке. Фото и видео с блогером появились в соцсетях, и пользователи беспокоятся, потому что именно во Владивостоке силовики действуют крайне жестко.
Колонна протестующих перекрыла центральную улицу города, начались задержания. По данным местных СМИ, в шествии участвуют около 4 тысяч человек.
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