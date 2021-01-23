Южноуральца отправят на исправительные работы за призывы к митингам
23 января 2021, 09:05[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Судебное заседание состоялось в Сатке, мужчина приговорен к 20 часам обязательных работ.
Как сообщает телеграм-канал «Е-область», местный житель 1999 года рождения призывал в социальных сетях южноуральцев посетить несанкционированные митинги в защиту Алексея Навального. Он привлечен к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ. Мужчине назначено 20 часов исправительных работ.
Вчера, 22 января, стало известно о том, что за призыв к митингам наказали и жителя Миасса 1988 года рождения. Он также распространял информацию в Сети интернет. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
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