В Ноябрьске временно погасили Вечный огонь

23 января 2021, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе временно погасили Вечный огонь. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в городской администрации.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы... в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что утром температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -46 градусов.
Ранее сообщалось, что 18 января девятилетний мальчик затушил снежком Вечный огонь на мемориале "Борцам Революции" на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга во время игры со своими сверстниками.
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