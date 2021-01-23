В Ноябрьске временно погасили Вечный огонь

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23 января 2021, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вечный огонь, фото: pixabay.com

В Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе временно погасили Вечный огонь. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в городской администрации.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы... в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что утром температура воздуха в Ноябрьске опустилась до -46 градусов.

Ранее сообщалось, что 18 января девятилетний мальчик затушил снежком Вечный огонь на мемориале "Борцам Революции" на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга во время игры со своими сверстниками.