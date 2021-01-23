Жителей Челябинской области предупредили о возможности обморожения

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23 января 2021, 07:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ] Источник: Полит74

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В регион пришли аномально низкие температуры воздуха. Сотрудники ГУ МЧС рассказали, какие меры предпринять, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

Напомним, сегодня столбик термометра в отдельных районах Челябинской области опустился до минус 30 °C. В Челябинске отменили занятия для учащихся с 1 по 7 класс первой и второй смены. Днем температура воздуха будет минус 27-29 °C, высокая влажность, сильные порывы ветра до 7 м/с.

Сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин посоветовал южноуральцам воздержать от прогулок и поездок. В беседе с корреспондентом «Полит74», он отметил, что одежда должна быть не промокаемой, ткань должна впитывать влагу. Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки перед выходом на улицу – это даст мнимые ощущения тепла и может привести к серьезным проблемам.

Если вы оказались на улице и почувствовали признаки переохлаждения – зайдите в любое помещение и попросите остаться там на некоторое время. Безусловно, важно заранее планировать свой маршрут, в первую очередь это касается автомобилистов. Они должны заранее подготовить автомобиль для дальних поездок, взять средства связи, зарядные устройства, еду, термос с горячим чаем, сменную одежду, медикаменты.

По словам Михаила Юрина, если обморожение случилось, то нужно выпить горячий чай, кофе. Нельзя греть горячей водой пострадавшие участки тела. Это может привести к отмиранию тканей. Необходимо вызвать медиков, пострадавшего укутать в сухую теплую ткань.