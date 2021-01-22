Латвия: несколько медиков заболели коронавирусом между первой и второй вакциной
22 января 2021, 21:00[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
В Латвии уже было зафиксировано несколько случаев, когда вторую «порцию» вакцины пришлось отложить… Причина? Люди заболели коронавирусом.
Этот факт подтвердила глава государственного совета по иммунизации Даце Завадска латвийским СМИ.
Г-жа Завадска отметила, что одна доза вакцины не обеспечивает необходимой защиты, поэтому, если заболевание возникло до получения второй вакцины, человек сможет получить вторую «порцию», как только поправится. Главное – не пропускать вторую вакцину! Конечно, если нет на то уважительной причины. 21-дневный интервал между первой и второй дозами установлен только для Pfizer.
Глава государственного совета по иммунизации отметила, что согласно наблюдениям, после получения второй дозы вакцины неприятные ощущения более выражены. Например, усталость или боль в месте вакцинации. Это нормально: иммунная система реагирует на вакцину, а симптомы длятся всего пару дней.
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