Премьер-министр Латвии: Создание инклюзивного общества – основа развития Латвийского государства
22 января 2021, 20:55[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Латвийские партии националов передали в Сейм поправки к Конституции, которые предусматривают закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш не одобрил данные поправки.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказался четко и конкретно о поправках к Конституции:
«Поправки, внесенные в Сейм, в случае их принятия будут возвращением к прошлому, а мы все должны работать вместе, чтобы смотреть в будущее, в направлении развития, выбранном нашей страной, где каждый человек является ценностью. Эти поправки непростительно раскалывают наше общество во времена, когда единство имеет решающее значение в борьбе с пандемией. Создание инклюзивного общества – основа развития Латвийского государства».
По мнению премьера Латвии, поправки к Конституции, которые предусматривают закрепление понятия семьи как союза мужчины и женщины – возвращение в советские времена.
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