Россиянка заплатит более 200 тысяч рублей за курение в самолете

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22 января 2021, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский лоукостер отсудил у пассажирки более 200 тысяч рублей за курение на борту самолета.

Инцидент произошел на авиарейсе Мурманск - Москва, на котором летела подвергшаяся штрафу жительница России.

Она в установленном порядке прошла все предполетные формальности и села в самолет, но из-за неоднократного нарушения пассажиркой правил запрета на курение на борту, лайнер совершил вынужденную посадку в Петрозаводска. Там женщину сняли с борта сотрудники полиции.

Истец оценил убытки в размере 212 966 рублей 48 копеек – это допрасходы топлива, вызванного отклонением от планируемого маршрута и совершением дополнительной посадки в аэропорту Петрозаводска, аэропортовых сборов и наземного обслуживания, расходы на увеличение летного времени и дополнительные расходы на заработную плату экипажа.

Ранее сообщалось, что самыми бюджетными аваиаперелетами стали рейсы из Краснодара в Астрахань и Минводы.