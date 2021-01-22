Блогер из Озёрска назвал призывы на митинги в соцсетях очевидной манипуляцией
22 января 2021, 19:05[ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]
Известный блогер Петр Мартюшов, проживающий в Озёрске, счел пропаганду митингов 23 января манипуляцией. Об этом он заявил в своем ролике, выложенном на его канале на ютубе.
В очередном видео Мартюшов, более известный как МартюSHOW, высказал такую точку зрения: любые активные призывы являются очевидной манипуляцией людьми, и при этом совершенно неважно, кто именно ведет эти призывы. Любая пропаганда всегда производит манипулирование той аудиторией, на которую она направлена. Поэтому людям стоит задействовать критическое мышление и думать собственной головой. Он предложил произвести анализ окружающей обстановки и на его основе принять взвешенное и осознанное решение.
С точки зрения блогера, людям стоит обратить свое внимание на совершенно другие вещи. К ним он отнес аварийные дороги, плохую медицину и бездействие полиции.
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