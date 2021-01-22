Блогер из Озёрска назвал призывы на митинги в соцсетях очевидной манипуляцией

Аргументы Недели → Общество

22 января 2021, 19:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото взято на сайте pixabay,com

Известный блогер Петр Мартюшов, проживающий в Озёрске, счел пропаганду митингов 23 января манипуляцией. Об этом он заявил в своем ролике, выложенном на его канале на ютубе.

В очередном видео Мартюшов, более известный как МартюSHOW, высказал такую точку зрения: любые активные призывы являются очевидной манипуляцией людьми, и при этом совершенно неважно, кто именно ведет эти призывы. Любая пропаганда всегда производит манипулирование той аудиторией, на которую она направлена. Поэтому людям стоит задействовать критическое мышление и думать собственной головой. Он предложил произвести анализ окружающей обстановки и на его основе принять взвешенное и осознанное решение.

С точки зрения блогера, людям стоит обратить свое внимание на совершенно другие вещи. К ним он отнес аварийные дороги, плохую медицину и бездействие полиции.