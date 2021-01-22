Власти Москвы предостерегли от участия в массовых акциях во время пандемии

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22 января 2021, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Фото: Global Look Press

Мэр Сергей Собянин попросил москвичей воздержаться от участия в протестной акции, которая запланирована на 23 января. Градоначальник считает это недопустимым.

Собянин отметил, что «попытки массового вовлечения в акцию несовершеннолетних выглядят цинично».

«Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге - воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе. Хочу выразить надежду, что нам удастся сохранить тренд на улучшение эпидемиологической ситуации, и как можно скорее вернуться к нормальной жизни», - заявил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что в период распространения коронавируса важно строго соблюдать меры предосторожности и санитарные требования.