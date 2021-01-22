Руководители московских школ обсудят воспитательные практики в рамках нового клуба

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22 января 2021, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве создан Клуб директоров и заместителей по воспитательной работе школ. Его первое заседание пройдет уже в конце января.

«Мы продолжаем обсуждать самые важные и насущные вопросы развития системы образования вместе с непосредственными профессионалами-практиками. Я говорю о руководителях образовательных организаций и в данном случае с заместителями директоров по воспитательной работе», – рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Целью клуба заявлено обсуждение и формирование единых принципов и механизмов развития общегородской воспитательной системы с учетом возможностей использования столичной инфраструктуры, организации межведомственного сотрудничества и участия школьников в культурных событиях Москвы.

«Мы рассчитываем, что по итогам нашей совместной работы в рамках клуба, обсуждений и привлечения интересных экспертов мы сумеем расширить список воспитательных событий для приоритетного включения в календарный план воспитательной работы каждой московской школы», – отметил Молев.

К участию в работе клуба приглашаются директора школ и их заместители, отвечающие за воспитательную работу. По словам Молева, для определения первого состава Клуба Межрайонным советам директоров (МРСД) предложено выбрать наиболее достойную школу, которая будет представлять такой совет. Напомним, всего в Москве 37 МРСД. Заседания клуба будут проходить один раз в месяц в онлайн-формате на площадках Департамента образования и МРСД.

Молев также напомнил, что к 1 сентября 2021 года каждая российская школа должна иметь в своем арсенале нормативно-правовых документов план воспитательной работы, который будет включен в основную образовательную программу. Формирование таких планов также станет одной и приоритетных задач Клуба.