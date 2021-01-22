Песков заявил, что Россия не получала приглашения на саммит G7 в Великобританию

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22 января 2021, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких приглашений на саммит G7.

Отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит «семерки» в Великобританию, официальный представитель Кремля ответил: «Нет. Никаких приглашений не было».

Известно, что на саммит получили приглашения Австралия, Индия и Южная Корея. Они примут участие в качестве стран-гостей. Трехдневная встреча «семерки» пройдет с 11 по 13 июня.