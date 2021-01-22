ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Песков заявил, что Россия не получала приглашения на саммит G7 в Великобританию

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков заявил, что Россия не получала приглашения на саммит G7 в Великобританию
Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала никаких приглашений на саммит G7.

Отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на саммит «семерки» в Великобританию, официальный представитель Кремля ответил: «Нет. Никаких приглашений не было».

Известно, что на саммит получили приглашения Австралия, Индия и Южная Корея. Они примут участие в качестве стран-гостей. Трехдневная встреча «семерки» пройдет с 11 по 13 июня.

ДВа

В мире

Издание «Репортер»: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Источник: армии России и США одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии

Армии Российской Федерации и Соединенных Штатов одновременно стягивают крупные силы в один регион Сирии. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью