В Краснодаре на 23 января назначена дезинфекция Красной

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22 января 2021, 17:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации Краснодара сообщили, что в субботу, 23 января, на улице Красной пройдёт дезинфекция — бригады обработают спецсоставом (гипохлоритом кальция) все остановки, лавки, малые архитектурные формы.



Вице-мэр Андрей Дорошев пояснил, что пока лежал снег — коммунальные службы чистили от него тротуары и обрабатывали их противогололедными материалами, а с потеплением власти кубанской столицы решили продолжить масштабную дезинфекцию.



Также сообщается, что в этот день автомобильное движение на Красной, вопреки обыкновенному, перекрывать не будут.