«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикации призыва к насилию, сообщил источник ТАСС
22 января 2021, 17:03[ «Аргументы Недели» ]
«Эхо Москвы» рискует лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. «В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», - цитирует его агентство.
Однако, главред «Эха» Алексей Венедиктов говорит, что не в курсе подобных санкций. Он заявил «Открытым медиа», что не получал никаких предупреждений: «Никакие предупреждения, замечания, указания ни от РКН, ни от Генпрокуратуры не поступали — ни письменные, ни устные».
Между тем, The New York Times также пишет, что «Радио Свобода» может закрыть редакцию в России из-за закона об иноагентах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.