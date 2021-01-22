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«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикации призыва к насилию, сообщил источник ТАСС

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикации призыва к насилию, сообщил источник ТАСС
Фото: соцсети

«Эхо Москвы» рискует лишиться лицензии за публикацию призывов к насилию, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. «В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», - цитирует его агентство.

Однако, главред «Эха» Алексей Венедиктов говорит, что не в курсе подобных санкций. Он заявил «Открытым медиа», что не получал никаких предупреждений: «Никакие предупреждения, замечания, указания ни от РКН, ни от Генпрокуратуры не поступали — ни письменные, ни устные».

Между тем, The New York Times также пишет, что «Радио Свобода» может закрыть редакцию в России из-за закона об иноагентах.

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